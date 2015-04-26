الجيش السودانى يتصدى لقوات العدل والمساواة المتسللة من دولة الجنوب

أعلن الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمى خالد سعد عن التصدى لتسلل قوات العدل والمساواة المتمردة الى جنوب دارفور

وقال العقيد سعد ان القوات المسلحة وقوات الدعم السريع اليوم الاحد دحرت قوات حركة العدل والمساواة التخريبية المتسللة من دولة جنوب السودان بمنطقة النخارة جنوب محلية تلس وتكبيدها خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات والعتاد الحربى ، بحسب وكالة الانباء السودانية(سونا).

واكد الصوارمى فى بيان له اليوم ان القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تمكنت من الاستيلاء على أكثر من مئة سيارة بعد أن فر بعضهم مخلفين عدداً كبيراً من القتلى بأرض المعركة وقامت بعمليات مطاردة وتمشيط واسعة النطاق .

واشار البيان الى ان حركة العدل والمساواة فى منطقة راجا بولاية بحر الغزال بدولة جنوب السودان ومنذ عدة أشهر تواصل تدريباً مكثفاً بواسطة خبراء أجانب من أجل القيام بأعمال تخريبية داخل البلاد وذلك باستهداف مناطق البترول والبنوك واختطاف الشباب للتجنيد الإجبارى واستهداف الأسواق بالمحليات المختلفة .

وأضاف البيان" تؤكد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لكافة فلول الإرهاب ولزعمائها جبريل إبراهيم وغيره ، والذين يقيمون الآن فى جوبا بدولة جنوب السودان يجرجرون أذيال الخيبة والهزيمة أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وكافة القوات النظامية والدفاع الشعبى ستظل ترصد الطرق وتحرس المنافذ والمعابر وتسد الآفاق ، حماية لإنسان هذا الوطن وصوناً لكرامته وعرضه".

يذكر أن السودان قد اتهم مرارا دولة جنوب السودان بدعم المتمردين المناوئين للخرطوم، غير ان جوبا تنفى ذلك.

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