خفير نظامى بالدقهلية يستولى على رواتب زملائه ويختفى

اتهم مأمور مركز شرطة بلقاس بالدقهلية خفيرا بأحد النقاط الأمنية بالاستيلاء على أموال ورواتب زملائه بعد استلامها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد مجدى أبو شادى مأمور مركز شرطة بلقاس يفيد قيام رمضان لطفى السيد خفير نظامى بنقطة الحرية بمنطقة حفير شهاب الدين ببلقاس باستلام مبلغ 68250 جنيها رواتب العاملين بنقطة الشرطة من نائب المأمور المقدم على وجدى، إلا أن الخفير لم يتوجه بالمبلغ إلى نقطة الشرطة لتوصيل المبالغ إلى زملائه من العاملين بنقطة الشرطة فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4593 لسنة 2015 إدارى مركز بلقاس.

ومن جانبه أمر أحمد شوقى رئيس نيابة مركز بلقاس بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات شمال محافظة الدقهلية وسكرتارية هيثم الحسينى بسرعة ضبط وإحضار الخفير بعد اتهامه بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز 68 ألف جنيه رواتب العاملين بنقطة الشرطة، وذلك بعد أن قام باستلام المبلغ من نائب مأمور مركز شرطة بلقاس لتوصيلها إلى زملائه إلا أنة اختفى عقب إستلامة المبلغ منذ يومين.