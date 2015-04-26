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ضبط 9 قضايا سلاح أبيض فى حملة بأسوان

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ضبط 9 قضايا سلاح أبيض فى حملة بأسوان ضبط 9 قضايا سلاح أبيض فى حملة بأسوان
شن ضباط المباحث الجنائية بأسوان، اليوم، برئاسة العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، حملة أمنية مكبرة بأسوان أسفرت جهودها عن ضبط 9 قضايا حيازة سلاح أبيض وكذلك ضبط 120 قطعة ألعاب نارية.

كما أسفرت جهود رجال المباحث عن ضبط المتهم "محمد. ج"، 26 سنة، عاطل، والمتهم "أحمد.ج" وبحيازتهم "مقص حديدى وسلاح أبيض"، وذلك أثناء استقلالهم دراجة بخارية مبلغ بسرقتها من المواطن "علاء.أ" وتم التحفظ على الدراجة المذكورة لحين إبلاغ مالكها.

وأسفرت جهود رجال المباحث فى رفع (189) حالة إشغال طريق وتحرير (95) محضر إشغال طريق وتحرير (29) مخالفة متنوعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.
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