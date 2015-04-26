هيئة دفاع "خلية الصواريخ" تتراجع عن الانسحاب وتنهى خلافاتها مع المحكمة

قال أحمد حلمى المحامى عن المتهم الأول فى قضية "خلية الصواريخ" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الخلاف الذى نشب بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة فى الجلسة الماضية، كان نتيجة إيقافه على بوابة معسكر الأمن المركزى لأكثر من ساعة ومنعه من الدخول وبدء الجلسة دون حضوره، وهو ما دفعه للاستنكار وحدثت مشادة بينه وبين هيئة المحكمة إثر ذلك.

وأضاف "حلمى"، أنه مع بدء جلسة اليوم فوجئ بقرار المحكمة باستبعاده من القضية نتيجة لما حدث الجلسة الماضية وهو ما دفع هيئة الدفاع لتبنى موقف الانسحاب من القضية.

واستطرد "حلمى" قائلا، إنه تم تصفية الأجواء بين هيئة المحكمة وهيئة الدفاع بعدما استدعاه المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة التى تنظر القضية لغرفة المداولة، ودار بينهم نقاش ودى انتهى إلى تمكينه من الترافع فى القضية واستمرار هيئة الدفاع فى مباشرة عملها.

وأكد "حلمى" فى ختام تصريحاته على استجابة هيئة المحكمة لكافة طلبات الدفاع، من بينهم عرض المتهم الأول على الطب الشرعى لبيان تعرضه للتعذيب من عدمه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر،قد قررت اليوم الأحد، تأجيل رابع جلسات محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ"، لجلسة 10 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود.