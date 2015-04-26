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ضبط مدرس وعاطل بحوزتهما 18 قطعة حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد

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ضبط مدرس وعاطل بحوزتهما 18 قطعة حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد ضبط مدرس وعاطل بحوزتهما 18 قطعة حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد، ومباحث قسم شرطة الخارجة، من ضبط مدرس بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش لترويجها بالمدينة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 2463 جنح قسم الخارجة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكانت قد وردت معلومات للواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، تفيد بقيام مدرس بالاتجار بالمواد المخدرة، وبثبوت صحة التحريات وتقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبط "أ. ع" 27 سنة مدرس ومقيم الخارجة وبحوزته 12 قطعة يشتبه فى كونها جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحضر وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الداخلة من ضبط "م.أ" عاطل مقيم قرية المعصرة بمركز الداخلة، وبحوزته 6 قطع حشيش وسيجارة محشوة بمخدر الحشيش، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 617 إدارى مركز شرطة الداخلة لسنة 2015، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365