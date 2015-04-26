بريطانيا ترحب بتعيين الموريتانى ولد الشيخ أحمد مبعوثا دوليا باليمن

أعلنت بريطانيا ترحيبها بتعيين الدبلوماسى الموريتانى اسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثا دوليا جديدا لليمن، مؤكدة فى بيان لها اليوم الآحد استعدادها لمساندته في دوره المهم.

> وقالت الخارجية البريطانية فى بيانها مازلنا نعتقد بأن الحل السياسي هو أفضل سبيل لإحلال الاستقرار طويل الأمد في اليمن، ونتطلع إلى أن تتولى الأمم المتحدة دورا قياديا في إطلاق مفاوضات سياسية في موقع يكون مقبولا لدى كافة الأطراف.، كما نشيد بجهود المبعوث الدولي الخاص السابق، جمال بن عمر، الداعمة لعملية الانتقال السياسية في اليمن.

> كما أعربت عن ترحيبها بقرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في 21 إبريل إنهاء عملية عاصفة الحزم، وتطلعها إلى تركيز جديد على عملية إعادة الأمل والعودة للعملية السياسية التي ترتكز إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي.،مشددة على حث كافة الأطراف – وخصوصا الحوثيين – على انتهاز هذه الفرصة للعودة للمفاوضات السياسية.

> وقالت كذلك .إنا نتطلع قدما لالتزام التحالف بزيادة فرص دخول المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات لليمنيين.، كما أننا نعتبر أن توفير مجال أكبر للسفن التجارية الناقلة للمواد الغذائية الأساسية والوقود من الوصول لليمن خطوة تالية حيوية.، ونواصل حث كافة أطراف الصراع على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح للمنظمات الإنسانية بالدخول دون أي عراقيل.