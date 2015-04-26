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غداً .. سماع المرافعة في محاكمة 68 متهمًا بـ ” خلية الظواهرى “

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غداً .. سماع المرافعة في محاكمة 68 متهمًا بـ ” خلية الظواهرى “ غداً .. سماع المرافعة في محاكمة 68 متهمًا بـ ” خلية الظواهرى “

تستمع غداً محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى الي مرافعة النيابة العامة والدفاع في محاكمة 68 متهمًا فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم ” القاعدة ” الإرهابى بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة ..

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من « العناصر الإرهابية » شديدة الخطورة وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر .

 

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