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بالفيديو.. مبارك لـ"أحمد موسى": تمنيت أن يرفع السادات العلم فى 25 أبريل 1982

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بالفيديو.. مبارك لـ"أحمد موسى": تمنيت أن يرفع السادات العلم فى 25 أبريل 1982 بالفيديو.. مبارك لـ"أحمد موسى": تمنيت أن يرفع السادات العلم فى 25 أبريل 1982
قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إنه شعر بمسئولية كبيرة تلقى على عاتقه بعد أن امتدت يد الإرهاب واغتالت الرئيس الراحل أنور السادات، لافتًا إلى أنه تم استرداد حقوق بالكامل فيما يخص أراضيها على ثلاث مراحل.

وأوضح مبارك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن المرحلة الأولى كانت حتى عام 1975 واسترداد قناة السويس، أما المرحلة الثانية حتى 1982 بعد توقيع معاهدة السلام، وكان الانسحاب من خط العريش ورأس محمد أى حوالى 40 ألف كيلو متر مربع، أما المرحلة الثالثة كانت انسحاب إسرائيل من الحدود الشرقية فى 25 أبريل عام 1982.

وأضاف مبارك متحدثًا عن 25 أبريل: "يومها كنت أتمنى أن يرفع السادات العلم لأنه كان صاحب قرار الحرب والسلام، ودفع حياته ثمنًا لتحرير الأرض".

وأشار مبارك إلى أنه فوت على إسرائيل كل محاولات المراوغة، أو التراجع عن المعاهدة التى وقعوها مع الرئيس السادات، إلا أنه تم فعلاً الانسحاب يوم 25 أبريل.

وعن مشكلة طابا قال مبارك: "إسرائيل كانت تحاول أن تراوغ بكل الصور كما تفعل مع الجولان، وأن تحتفظ بطابا بحجة أنهم يمتلكون فندقًا هناك، وهو على مساحة كيلو متر فقط، لدرجة أنهم جاءوا فى مارس 1982 قبل الانسحاب بشهر، وقالوا إن طابا ليست من الحدود التاريخية لمصر، وذلك حتى يتأخر الانسحاب المقرر فى المرحلة الثالثة".

مبارك يجرى مداخلة مع "أحمد موسى" بمناسبة عيد تحرير سيناء
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