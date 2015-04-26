مفاجأة.. قطار العباسية متعطل منذ شهر وخرج من الورش بدون فرامل

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر مطلعة بشركة المترو، أن قطار العباسية كان متعطلا منذ حوالى شهر، ومتواجدا داخل ورش العباسية لإصلاحه، وأن السائق أحمد محمد حمزاوى استقله اليوم للقيام بمناورة داخل الورش لتجربته.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن السائق بعدما استقل القطار وبمجرد تحركه، اكتشف أن الفرامل الموجودة لا تعمل، وفشل فى إيقافه، لافتا إلى أن سرعة القطار بدأت فى التزايد، وأن القطار خرج من الورش فى اتجاه شريط المترو ولم يستطع السائق إيقافه بسبب الفرامل.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن سرعة القطار تعدت الـ100 كيلو بشكل سريع، وإن السائق عندما لم يتمكن من إيقافه، واكتشافه تعطل الفرامل ترك كابينة القيادة هاربا تجاه العربة الأولى المجاورة للقطار لإنقاذ حياته.

وأكدت المصادر أن الكابينة تحطمت تماما، كما تحطمت العربة الأولى بشكل كبير، مما أدى إلى حدوث كسور بجسم السائق ونزيف داخلى له، وتم نقله لمستشفى عين شمس التخصصى، لافتة إلى أن المسئولين فى شركة المترو يتكتمون على سبب الحادث ويقولون إن السبب تجاوز السائق للسرعة، دون أن يشيروا إلى أن سبب تجاوز السرعة بأنه عطل الفرامل.

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