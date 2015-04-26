مبارك لأحمد موسى: مصر فى يد قيادة حكيمة وعلى الشعب الوقوف بجانب الرئيس

قال محمد حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، إن مصر لديها جيش قوى، وبلد كبيرة ومحورية، وتمتلك قرارات مصيرية.

وأشار مبارك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أنه على الشعب المصرى الوقوف بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يمتلك قيادة حكيمة، مؤكّدًا أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى غاية التعقيد والأمن القومى المصرى، مرتبط بكل ما يحدث فى المنطقة العربية، ويجب الوقوف بجانب أشقائنا العرب.

وأضاف مبارك: سعينا لاسترداد طابا والتى أثبتت الوثائق التاريخية أحقية مصر فيها، وإسرائيل ظلت تراوغ لمدة 4 سنوات أمامنا فى قضية طابا، وموقفى كان صارما أمام الجميع، موضّحًا أن إسرائيل اضطرت إلى قبول التحكيم الدولى، وتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لاسترداد طابا، وكنت صبورا جدا لأبعد مدى أمام مراوغة إسرائيل فى تنفيذ حكم استراداد طابا".

وأكد مبارك أنه دائم التفاؤل حتى فى أصعب الظروف، قائلاً: "لازم كلنا نشتغل، مافيش رئيس يقدر يشتغل لوحده للعبور من مصر من المرحلة الصعبة المعقدة"، موجها رسالة إلى الإعلام المصرى قائلاً: "الإعلام عليه مسئولية كبيرة فى ظل حملات التشويه والتزييف، وعليكم أن تشرحوا المواقف وتاريخ بلدنا، علشان نعيش بعزة وكرامة".

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