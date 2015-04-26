جامعة الأزهر : نقص العمالة بمستشفى الحسين الجامعي يتسبب في الإهمال

أكد دكتور توفيق نور الدين نائب رئيس جامعة الأزهر تعليقا على تقرير عرضه الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه مانشيت عن إهمال داخل مستشفى الحسين الجامعي أن مستشفى الحسين ملكا للشعب وتعمل لخدمة المرضى وطلب أن يقدم له شكوى رسميه بواقع الإهمال داخل المستشفى.

وأضاف نور الدين في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي أن مشكلة المستشفى تكمن في قلة العمالة التي وصلت إلى 70% حيث تعمل المستشفى بطاقة 30% فقط من العمال خاصة في التمريض وعمال النظافة وأشار إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء بهذا النقص ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء، موضحًا أنه اضطر للتعاقد مع شركات تنظيف ولكن أيضا بمقابل مادي زهيد وكشف نور الدين أن هناك 20 سرير بمستشفى باب الشعرية لا تعمل لنقص الجامعةواختتم حديثه أنه يطلب وجود عمال وتمريض للعمل بمستشفيات الجامعة.

وكان برنامج مانشيت عرض تقرير من داخل مستشفى الحسين يؤكد مدى الإهمال الذي تعاني منه المستشفى وعدم النظافة وشكاوي المرضى من عدم نظافة دورات المياه.