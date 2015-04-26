إنتهاء أعمال التطوير و نزلة الكوبرى العلوى بشبين الكوم 10 مايو الجارى

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اليوم الاحد, أنه سيتم الانتهاء من اعمال التطوير بشارع جمال عبد الناصر و ” نزلة” الكوبرى العلوى بشبين الكوم فى غضون 10 ايام والتى كان المقرر الانتهاء منها امس السبت 25 أبريل .

وأشار فى تصريحات صحفية إلى أنه سيتم تسليم الكوبرى بانتهاء النزلة واعمال الرصف فى موعد اقصاه 10 مايو المقبل .

وأضاف أنه تم الانتهاء من 70 % من اعمال الانشاءات واستكمال الجزء المعدنى من اهم اسباب تعطيل انتهاء الاعمال حيث أنه كان يحتاج إلى اختبارات من هيئة الجودة وتم الموافقة عليه فى 22 ابريل الماضى .

وأكد عبد الباسط أنه حصل على موافقة من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب باعتماد 5 مليون ونصف للانتهاء من كافة أعمال الرصف والكوبرى العلوى بشبين الكوم .