أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إنتهاء أعمال التطوير و نزلة الكوبرى العلوى بشبين الكوم 10 مايو الجارى

Google+ Print
إنتهاء أعمال التطوير و نزلة الكوبرى العلوى بشبين الكوم 10 مايو الجارى إنتهاء أعمال التطوير و نزلة الكوبرى العلوى بشبين الكوم 10 مايو الجارى

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اليوم الاحد, أنه سيتم الانتهاء من اعمال التطوير بشارع جمال عبد الناصر و ” نزلة” الكوبرى العلوى بشبين الكوم فى غضون 10 ايام والتى كان المقرر الانتهاء منها امس السبت 25 أبريل .

 وأشار فى تصريحات صحفية إلى أنه سيتم تسليم الكوبرى بانتهاء النزلة واعمال الرصف فى موعد اقصاه 10 مايو المقبل .

وأضاف أنه تم الانتهاء من 70 % من اعمال الانشاءات واستكمال الجزء المعدنى من اهم اسباب تعطيل انتهاء الاعمال حيث أنه كان يحتاج إلى اختبارات من هيئة الجودة وتم الموافقة عليه فى 22 ابريل الماضى .

وأكد عبد الباسط أنه حصل على موافقة من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب باعتماد 5 مليون ونصف للانتهاء من كافة أعمال الرصف والكوبرى العلوى بشبين الكوم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا