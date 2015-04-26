مصطفى أكسيني يفوز برئاسة قبرص التركية بعد حصوله على 60% من الأصوات

كتب | سامح اللبودي

أظهرت النتائج النهائية – غير الرسمية – فوز المرشح على مقعد رئاسة قبرص (التركية) مصطفى أكسيني أمام منافسه المنتهية ولايته درويش ايروغلو .

>وأعلنت النتائج حصول أكسيني على 60.50 % من أصوات القبارصة الأتراك بينما حصل منافسه على 39.50 % .

> وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة قبرص التركية قد أعلنت صعود المنتهية ولايته درويش ايروغلو لجولة الإعادة مع مصطفى أكينسي وهو المرشح الذي يحبس القبارصة اليونانيين أنفاسهم لفوزه معلقين عليه آمال عودة المفاوضات بين قبرص الشمالية والجنوبية

فيما احتفل قبارصة يونانيين بالنتائج الأولية التي تشير إلى هزيمة الرئيس المنتهية ولايته ، وبحسب الدكتور مصطفى حكيم المتخصص في الشأن القبرصي ، فإن القبارصة اليونانيين يميلون لفوز المرشح المنافس مصطفي أكينسي على درويش إيروغلو. بعدما توقفت المفاوضات بين الجانبين ودخلت السفن التركية المياه الاقتصادية القبرصية وتوترت الأوضاع بين الجانبين خلال فترة رئاسة الرئيس الحالي درويش إيروغلو .

وويوضح حكيم ، مَيل القبارصة اليونانيين إلى تغيير الرئيس الحالي للقبارصة الأتراك درويش إيروغلو وتولي وجه جديد لفتح صفحة جديدة نحو مساعي استئناف المفاوضات. خاصة وأن الرأي العام يرى أن فوز مصطفي أكينسي يمثل سببا وجيها لحفظ ماء وجه القبارصة اليونانيين عند عودتهم لطاولة المفاوضات .

ومن المؤشرات الأوية فإن أكسيني سيجلس في الجهة المقابلة لرئيس قبرص اليونانية نيكوس اناستاسيادس في محادثات إعادة توحيد الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، والتي انقسمت عام 1974 عندما حاربتها تركيا بعد انقلاب قام به أنصار الاتحاد مع اليونان.

وتعترف تركيا وحدها بإعلان استقلال قبرص التركية ولها قوات قوامها ثلاثون ألف جندي في الشمال.

وكانت محادثات السلام توقفت العام الماضي وسط خلاف واشتباك على حقوق التنقيب عن الغاز قبالة الشواطئ القبرصية، غير أن تلك الخصومة هدأت ما أحيا الآمال في استئناف المحادثات منتصف مايو المقبل، حسبما أعلن مبعوث الأمم المتحدة لقبرص إسبن بارث إيدي.