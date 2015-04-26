بالصور .. حفل ختام الأنشطة المدرسية بإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية

شهد مصطفي بيومي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ، فعاليات حفل ختام الأنشطة المدرسية بمدرسة المؤسسة بنين الأبتدائية بمركز ومدينة الباجور ، بحضور سيف تركي مدير إدارة الباجور التعليمية ، ومديرى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة .

وقال ياسر عجور مدير مدرسة المؤسسة بنين ، إن معارض الأنشطة الطلابية ضمت معرض الصحافة ” يضم مواضيع إنشائية وصحافية ” ومعرض التربية الفنية ” يضم لوحات فنية ” ومعرض الإقتصاد المنزلي ، ومعرض رياض أطفال ” يضم نماذج تعليمية للأطفال ” .

وشهدت الحفل فقرات لفرقة مدرسة المؤسسة بنين ، وعرض رياضى لمدرسة كمال الشاذلى ، ومسرحية بعنوان العادات السيئة لتلاميذ مدرسة الاطارشة الابتدائية ، وعرض كارتيه ، وعرض رياضى لتلاميذ مدرسة المؤسسة بنين تحت إشراف الاستاذ محمود الحسينى ، ووطنيات لتلاميذ مدرسة الصفوة الخاصة ، و تكريم مديري المدراس والمعلمين والتلاميذ المتميزين .

وأكد بيومي على أهمية العلم ودوره في تقدم وتحضر ورقي الشعوب فالاهتمام بالعلم وتحصيله من أسباب ازدهار العديد من الحضارات علي مر العصور والأزمان وإهمال العلم ، وتحصيله هو السبب في تخلف الكثير من الشعوب ، فالعلم هو مقياس الازدهار والتحضر والتطور في الدول والمجتمعات .

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية لا تدخر جهداً عن تنمية وتطوير ودفع التنمية حرصاً علي مستقبل أبنائنا ، وتحقيق مكانة متقدمة لبلدنا الحبيب في مصاف الدول المتقدمة .