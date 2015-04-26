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بالصور .. حفل ختام الأنشطة المدرسية بإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية

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بالصور .. حفل ختام الأنشطة المدرسية بإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية بالصور .. حفل ختام الأنشطة المدرسية بإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية

جانب من حفل اليوم

شهد مصطفي بيومي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ، فعاليات حفل ختام الأنشطة المدرسية بمدرسة المؤسسة بنين الأبتدائية بمركز ومدينة الباجور ، بحضور سيف تركي مدير إدارة الباجور التعليمية ، ومديرى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة .

وقال ياسر عجور مدير مدرسة المؤسسة بنين ، إن معارض الأنشطة الطلابية ضمت معرض الصحافة ” يضم مواضيع إنشائية وصحافية ” ومعرض التربية الفنية ”  يضم لوحات فنية ” ومعرض الإقتصاد المنزلي ، ومعرض رياض أطفال ” يضم نماذج تعليمية للأطفال ” .

وشهدت الحفل فقرات لفرقة مدرسة المؤسسة بنين ، وعرض رياضى لمدرسة كمال الشاذلى ، ومسرحية بعنوان العادات السيئة لتلاميذ مدرسة الاطارشة الابتدائية ، وعرض كارتيه ، وعرض رياضى لتلاميذ مدرسة المؤسسة بنين تحت إشراف الاستاذ محمود الحسينى ، ووطنيات لتلاميذ مدرسة الصفوة الخاصة ، و تكريم مديري المدراس والمعلمين والتلاميذ المتميزين .

وأكد بيومي على أهمية العلم ودوره في تقدم وتحضر ورقي الشعوب فالاهتمام بالعلم وتحصيله من أسباب ازدهار العديد من الحضارات علي مر العصور والأزمان وإهمال العلم ، وتحصيله هو السبب في تخلف الكثير من الشعوب ، فالعلم هو مقياس الازدهار والتحضر والتطور في الدول والمجتمعات .

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية لا تدخر جهداً عن تنمية وتطوير ودفع التنمية حرصاً علي مستقبل أبنائنا ، وتحقيق مكانة متقدمة لبلدنا الحبيب في مصاف الدول المتقدمة .

 

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