الزمالك: نريد شيكابالا .. والتفاوض مع سبورتنج بعد الموسم

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن هناك رغبة مشتركة في النادي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" في العودة للفريق الأبيض مطلع الموسم المقبل.

وكان شيكابالا قد انتقل إلى سبورتنج لشبونة قبل موسم ونصف ولم يشارك اللاعب إلا في دقائق معدودة قبل أن يقرر الانقطاع عن الفريق البرتغالي والبقاء في مصر.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com يوم الأحد: "هناك رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي في ضم شيكابالا الموسم المقبل. وهذا ما تم في الاجتماع".

وأضاف "سأسافر أنا وأمير مرتضى بعد نهاية الموسم للتفاوض مع سبورتنج لشبونة حول تفاصيل إنهاء الصفقة لصالح الزمالك".

وكان الثنائي قد ساهما في استقدام محمد إبراهيم من ماريتيمو بجانب التفاوض مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي للزمالك.

وألزم الزمالك في اجتماعه مع شيكابالا أن يتحمل اللاعب قيمة انتقاله من سبورتنج لشبونة للزمالك.

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