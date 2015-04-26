أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك: نريد شيكابالا .. والتفاوض مع سبورتنج بعد الموسم

Google+ Print
الزمالك: نريد شيكابالا .. والتفاوض مع سبورتنج بعد الموسم الزمالك: نريد شيكابالا .. والتفاوض مع سبورتنج بعد الموسم

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن هناك رغبة مشتركة في النادي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" في العودة للفريق الأبيض مطلع الموسم المقبل.

وكان شيكابالا قد انتقل إلى سبورتنج لشبونة قبل موسم ونصف ولم يشارك اللاعب إلا في دقائق معدودة قبل أن يقرر الانقطاع عن الفريق البرتغالي والبقاء في .

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com يوم الأحد: "هناك رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي في ضم شيكابالا الموسم المقبل. وهذا ما تم في الاجتماع".

وأضاف "سأسافر أنا وأمير مرتضى بعد نهاية الموسم للتفاوض مع سبورتنج لشبونة حول تفاصيل إنهاء الصفقة لصالح الزمالك".

وكان الثنائي قد ساهما في استقدام محمد إبراهيم من ماريتيمو بجانب التفاوض مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي للزمالك.

وألزم الزمالك في اجتماعه مع شيكابالا أن يتحمل اللاعب قيمة انتقاله من سبورتنج لشبونة للزمالك.

طالع || الزمالك يشترط على شيكابالا عدم تحمل قيمة ضمه من لشبونة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر