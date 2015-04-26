الزمالك: شيكابالا يتقاضى 4 مليون؟ أكثر لاعبينا يحصلون على نصف المبلغ

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي للنادي الأبيض أن يكون هناك اتفاقا مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة حول قيمة تعاقده.

وكان شيكابالا قد زار الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور وتم الاتفاق على عودة اللاعب بشرط أن يتحمل قيمة ما يطلبه سبورتنج لشبونة للاستغناء عن النجم الأعسر.

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وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com يوم الأحد: "لم نتفق مع شيكابالا على أي مقابل مادي يحصل عليه كما أشيع. فقط اتفقنا على رغبة اللاعب في الانضمام للزمالك".

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وأضاف "قيل أن شيكابالا سيحصل على أربعة ملايين جنيه ولكن هذا خاطيء. فأكثر لاعبي الزمالك هذا الموسم يحصلون على نصف هذا المبلغ. من ينشر ذلك يريد افتعال مشاكل داخل الفريق".

شيكابالا -29 عاما- بدأ مسيرته في الزمالك منذ 2002 ولعب لأندية باوك والوصل الإماراتي وسبورتنج لشبونة في مشواره.