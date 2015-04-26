بالفيديو - شيكابالا لـ في الجول: هذه توقعاتي لطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا

توقع محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة ولاعب نادي الزمالك السابق أن يصل يوفنتوس وبرشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم يوفنتوس بريال مدريد بينما يلعب برشلونة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري الأبطال على صراع تذاكر الطيران إلى برلين حيث النهائي.

وقال شيكابالا الذي وصل الزمالك يوم الأحد للاتفاق حول مستقبله بالموسم المقبل لمراسل FilGoal.com: "أتوقع وصول يوفنتوس وبرشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف "إذا وصل بايرن ميونيخ للمباراة النهائية سيحصل على البطولة بالتأكيد".

المعروف أن شيكابالا يشجع فريق برشلونة في إسبانيا. وكانت تصريحاته خلال تواجده بنادي الزمالك يوم الأحد قبل الاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي والاتفاق على إجراءات انضمامه للفريق الموسم المقبل.

شاهد تصريحات شيكابالا