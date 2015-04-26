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جاريدو يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام المقاولون

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جاريدو يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام المقاولون جاريدو يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام المقاولون

أعلن خوان جاريدو المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 27 من الدوري المصري يوم الأثنين على استاد بتروسبورت.

وضم جاريدو القوة الضاربة للفريق في وجود وليد سليمان، محمود تريزيجيه ومؤمن زكرياو عماد متعب في الخط الأمامي.

واستبعد جاريدو كلا من صبري رحيل، محمد ناجي "جدو"، أحمد عبد الظاهر، كريم بامبو، رمضان صبحي، إسلام رشدي، وهندريك.

بجانب غياب محمد نجيب للإصابة وشريف عبد الفضيل للطرد أمام دمنهور.

ويحتل الأهلي الترتيب الثالث برصيد 46 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المتصدر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل

الدفاع: شريف حازم – حسين السيد – سعد سمير – باسم علي – محمد هاني – محمد حمدي

الوسط: مؤمن زكريا – وليد سليمان – حسام غالي – محمد رزق – عبد الله السعيد – حسام عاشور – محمود تريزيجيه

الهجوم: بيتر إيبي – عماد متعب – صلاح الدين سعيد

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