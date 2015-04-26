مروان خوري سيغني تتر مسلسل "تشيللو" وهكذا عبّر تيم حسن عن رأيه بالموضوع

تعاقد المنتج صادق الصباح منذ يومين مع الفنان اللبناني مروان خوري، على غناء بداية ونهاية تتر مسلسل "تشيللو"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

بدورهم، عبروا أبطال المسلسل: نادين نسيب نجيم، وتيم حسن، ويوسف الخال عن فرحتهم بمشاركة مروان في المسلسل من خلال التتر، فتداولوا الخبر عبر حساباتهم الخاصة على موقع "تويتر"، فيما عبّر تيم حسن عن إعجابه بأعمال مروان وكتب له تغريدة جاء فيها: "لما حدا بمكانة مروان خوري بيغنيلنا تيتر تشيللو بكون متاكد إن شاء الله من أن الرقي والكلمة الأنيقة العميقة واللحن المتفرد نتيجة حتمية".

من جهته، رد مروان على تيم وشكره على كلامه من خلال تغريدة قال فيها: "رأي من نجم بمستوى تيم حسن بيعطيني إيمان أكتر بيللي عم قدّمو! شكراً تيم وشكراً للدراما السورية يللي أنجبت نجوم بمستوى تيم حسن وآخرين كتار!".

يشار إلى أن "تشيللو" من تأليف الكاتب نجيب نصير، وإخراج سـامر برقاوي، ومن المقرر الإنتهاء من تصوير آخر مشاهده مع نهاية شهر نيسان/أبريل في العاصمة اللبنانية بيروت.

يذكر أن مروان كتب ولحّن تتر مسلسل "لو"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحاً ساحقاً، وكان أيضاً من إنتاج صادق الصباح، حيث قامت الفنانة إليسا بغناء التتر.