"بقعة ضوء 11" يبدأ في دمشق

انطلقت في العاصمة السورية دمشق مؤخّراً عمليات تصوير الجزء الحادي عشر من المسلسل الكوميدي الشّهير "بقعة ضوء"، وسيتوجّه هذا الجزء إلى مناقشة قضايا عربية ودولية.

العمل من إخراج سيف الشيخ نجيب، وتأليف مجموعة من الكُتّاب السّوريّين، وبطولة عدد من نجوم الكوميديا في سوريا والوطن العربي، أمّا الإنتاج فهو لشركة "سما الفن" الدولية للإنتاج الفني.

وتمّ تصوير المشاهد الأولى من العمل بمشاركة: محمد حداقي، ورنا شميس، وبشار إسماعيل.