النجوم في عزاء إبراهيم يسري

شهد عزاء الفنان الراحل إبراهيم يسري الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين حضور عدد كبير من أصدقائه الفنانين حيث تلقت أسرة الراحل التعازي وعلى رأسهم نجله محمد.

وحضر العزاء محمود ياسين، وهادي الجيار، وأشرف عبد الغفور، وأحمد ماهر، وسامي وجمال العدل، وبسام رجب، وكمال أبو رية، ونبيل نور الدين، وشريف رمزي، ومظهر أبو النجا، وسيف عبد الرحمن، والمخرجين محمد عبد العزيز ومحمد النقلي، وعلي إدريس، وأحمد النجار، وأحمد صيام، والمنشد محمد الكحلاوي.

وحضرت الفنانة إلهام شاهين، ونجوى فؤاد، وسميرة سعيد، والفنانة المعتزلة شهيرة وابنتها رانيا محمود ياسين، ونرمين الفقي، ومنال سلامة، ورجاء حسين، وفادية عبد الغني.