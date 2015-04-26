بالصور: Blue Ivy إبنة بيونسيه ترقص في زفاف جدتها

نشرت العديد من المواقع والصحف الأمريكية الصور الرسمية الأولى لحفل زفاف Tina Knowles والدة النجمة العالمية Beyoncé، الذي أقيم منذ حوالي الاسبوعين داخل يخت فخم على شاطىء Newport Beach.

وأكثر ما لفت الأنظار في الصور، هو Blue Ivy إبنة الـ 3 سنوات، التي رقصت مع والدها وخالتها بطريقة طريفة خلال السهرة.

وفي حديث لصحيفة People، قالت Knowles البالغة من العمر 60 عاماً: كنت أتطلع إلى المستقبل، ولطالما تمنيت أن أعثر على الشخص المناسب الذي يدعمني وأدعمه في مختلف الظروف.. عندما بدأت أن أفقد الأمل من إيجاد الحب مجدداً، إلتقيت بـ Richard Lawson.

الحفل حضره إلى جانب Beyonce وزوجها Jay-Z كل من Blue Ivy Carter و Solange Knowles، كما إرتدى الضيوف فساتينهم باللون الأبيض، أمّا العروس فقد اختارت فستانها من تصميم Romona Keveza.

يذكر أن Tina Knowles انفصلت عن والد Beyoncé في العام 2011 بعد زواج دام 31 عاماً.

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