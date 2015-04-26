النائب ستريدا جعجع في إستقبال سلمى حايك ببشري: "جبران فخور بك"

خلال وجودها في منطقة بشري مع النجمة العالمية Salma Hayek ووالدها والوفد المرافق لهما، رحبت النائب ستريدا جعجع بالممثلة المكسيكية اللبنانية الأصل التي تزور بلدها اللأم للمرة الأولى، وجالت معها في متحف الأديب اللبناني العالمي جبران خليل جبران، التي تشارك Hayek في الفيلم الجديد المقتبس عن روايته الشهيرة The Prophet أو النبي.

وبعد إلتقاط الصور التذكارية مع تمثال جبران وإنهاء الجولة في المتحف مع رئيس لجنة جبران الوطنية د. طارق الشدياق ورئيس بلدية بشري انطوان طوق، ألقت النائب جعجع كلمة قالت فيها "نجتمع هنا اليوم لاستقبال Salma Hayek وشكرها على زيارتها متحف جبران وعلى عملها الرائع لانجاز فيلم النبي، وعلى الرغم من هذا نود ان نسألها كيف ان الفتاة الصغيرة التي أرهقت المدرسات في مدرستها الداخلية تقف أمامنا الآن؟ لقد تخطيتي حدود الموهبة ليس فقط من خلال التمثيل ولكن في انشطة بارزة حقيقية تلامس حياتنا وامورنا الخاصة ومنها مكافحة العنف الأسري."

وتابعت جعجع "يقول جبران فلتكن ثقتكم عظيمة بالأحلام، لان بوابة الأبدية مختفية فيها.. التحدي الكبير هو في صنع النبي فيلماً، الأمر الذي شكّل مهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر للغاية. ولقد اتخذتي المبادرة واعطيتي العمل القيمة والنجاح اللذين يليقان به، وبالفعل إن هذه التحفة الفنية عادت مجدداً الى الضوء بصورة أخرى ناجحة وعاطفية اكثر سهولة وحيوية للجماهير".

وأضافت"ينبغي لي ايجاد تفسير لنجاحك الخاص، لانك تؤمنين بنجاحاتك، وهنا لا مجال للإحباط. فكما يقول جبران أيضاً من المعاناة ظهرت اقوى النفوس، لأن الأحرف الأكثر ضخامة ندوب محروقة، وتاريخنا اللبناني القديم والحديث، هو تاريخ معاناة لكنه غني جداً بأبنائه".

وختمت جعجع "مع فيلم النبي شكراً لك مرة أخرى لاعطائنا الفرصة للنهوض من جديد، شكراً الى السيدة سينتيا سركيس التي تعمل بجدية لاعادة من هم من اصل لبناني الى بلدهم لبنان، وشكراً لكِ لأنك جعلت لبنان يعود الى دائرة الضوء مجدداً كما نرغب في أن يبقى دائماً. وشكراً لك لأنك أعدت جبران ولبنان الى دائرة الضوء عبر هذا العمل الفني، لا شك ان جبران فخور بك، وجميعنا فخورون بكِ، وبلدك لبنان يفتخر جداً بوجودك بيننا".

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