أخبار مصر العاجلة.. مقتل 17 تكفيريًا فى قصف جوى بـ"الشيخ زويد"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تغطية لتحركات القوات المسلحة فى سيناء، لملاحقة بؤر الإرهاب، التى أسفرت عن مقتل 17 تكفيرياً مسلحاً فى قصف جوى استهدف طريقا صحراويا جنوب الشيخ زويد، كانوا فى طريقهم لاستهداف قوات الأمن.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية لحادث تصادم قطارين مترو أنفاق بالخط الثالث، وارتطام إحداهما بجدار النفق فى محطة العباسية، الذى أسفر عن إصابة أحد السائقين، فضلاً عن توقف حركة المترو وغلق المحطة أمام الركاب.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" من بين أخباره العاجلة، تفاصيل الانهيار الجزئى لكوبرى المنيل، بطريق "المنصورة ـ جمصة"، الذى حدث بعد هبوط قدره 2.5 متر، وتسبب فى انقلاب سيارات نقل كبيرة...

وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة :

- مقتل 17 تكفيرياً فى قصف جوى لتجمع مسلحين جنوب الشيخ زويد

- توقف الحركة بالخط الثالث للمترو بعد حادث تصادم بمحطة العباسية

>- غلق محطة مترو العباسية ومنع دخول المواطنين لموقع التصادم

>- رئيس "مترو الأنفاق": قطار العباسية اصطدم بالصداد وكان فارغًا من الركاب

>- المعاينة الأولية: تجاوز سائق مترو العباسية للسرعة سبب تصادم القطار

>- ننشر أول صور لمصاب مترو العباسية

>- رئيس شركة مترو الأنفاق: افتتاح محطة السادات قبل رمضان المقبل

>- طائرات مصرية وبحرينية تواصل فعاليات التمرين المشترك "حمد 1"

>- ضبط روسى وإيطالى لتصويرهما سفنا عابرة من المدخل الجنوبى لقناة السويس

- بالفيديو.. لقطات للانهيار الجزئى بكوبرى المنيل على طريق المنصورة جمصة

>- رفع السيارات أعلى كوبرى المنيل المنهار جزئيا بالدقهلية واستمرار غلق الطريق

>- بالفيديو.. سيدة تعيش ببيت بلا سقف لـ"ست الحسن": الرئيس استجاب لمشكلتى

>- مصدر بـ"الآثار": سرقة 60 قطعة من مخزن المتحف الرومانى بالإسكندرية

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