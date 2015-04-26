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المتحدث باسم وزارة الكهرباء: استبعدنا أكثر من ألف إخوانى من شركات القطاع

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المتحدث باسم وزارة الكهرباء: استبعدنا أكثر من ألف إخوانى من شركات القطاع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: استبعدنا أكثر من ألف إخوانى من شركات القطاع
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قطاع الكهرباء، ممثلا فى شركات الإنتاج، والنقل، والتوزيع، استبعد أكثر من 1000 شخص ينتمون لجماعة الإخوان حتى الآن.

جاء ذلك خلال مداخلية هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، ردًا على سؤال متعلق بتطهير وزارة الكهرباء من العناصر الإخوانية.

وأشار اليمانى إلى أن مصادر أمنية، أكدت أن هناك بعض المناطق من الممكن أن تكون مستهدفة حتى يتم إيجاد حلول جذرية لها، مؤكّدًا وجود دوريات شرطية متحركة، إضافة إلى تعزيز وزارة الكهرباء نقاط الحراسة، والخفر، وانتقاء المناطق المرتفعة، وتعزيز الحراسات بها، قائلاً: "هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية وأى أحد يرد اسمه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده".

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