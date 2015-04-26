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مبارك لأحمد موسى: أشعر بالفخر فى عيد تحرير سيناء وكل عام والشعب بخير

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مبارك لأحمد موسى: أشعر بالفخر فى عيد تحرير سيناء وكل عام والشعب بخير مبارك لأحمد موسى: أشعر بالفخر فى عيد تحرير سيناء وكل عام والشعب بخير
أجرى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال مبارك: "كل عام والشعب المصرى بخير وجيشها وقادتها بخير، أشعر فى عيد تحرير سيناء بالفخر والعزة، قمنا بجهد مرير فى حرب الاستنزاف، وكل جندى مصرى حمل شرف المشاركة، وشعرت بالمهانة والتحدى بعد الهزيمة، وقررنا بناء الجيش والقوات المسلحة والقوات الجوية، لمحو العار".

مبارك يجرى مداخلة مع "أحمد موسى" بمناسبة عيد تحرير سيناء
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