الغنوشى يطالب بجوازات سفر لعائلة "بن على".. ويوضح: حتى لا يعيشوا مطاردين

قال راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان بتونس، إن الحرب على الإرهاب مسألة لا نقاش فيها من أجل حفظ أمن البلاد واستقرارها، مشددًا على أن مقاومته لا تكون بإفراغ برامج التعليم من المواد الدينية مثلما فعل بن على وتسبب فى تخريج فئات من الشباب المتطرّف.

وفى مفاجأة جديدة للغنوشى، طالب رئيس حركة النهضة خلال مؤتمر عقده اليوم ونشره الموقع الرسمى له، بعمل جوازات سفر لـ"بن على" وأسرته، قائلاً: حتى لا يعيشوا مطاردين.

وأشار الغنوشى إلى أن النهضة لن تقبل بتمرير أية فصول من أى قانون ينص على مخالفة الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والحريات المثبّتة فيه.