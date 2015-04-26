أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الغنوشى يطالب بجوازات سفر لعائلة "بن على".. ويوضح: حتى لا يعيشوا مطاردين

Google+ Print
الغنوشى يطالب بجوازات سفر لعائلة "بن على".. ويوضح: حتى لا يعيشوا مطاردين الغنوشى يطالب بجوازات سفر لعائلة "بن على".. ويوضح: حتى لا يعيشوا مطاردين
قال راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان بتونس، إن الحرب على الإرهاب مسألة لا نقاش فيها من أجل حفظ أمن البلاد واستقرارها، مشددًا على أن مقاومته لا تكون بإفراغ برامج التعليم من المواد الدينية مثلما فعل بن على وتسبب فى تخريج فئات من الشباب المتطرّف.

وفى مفاجأة جديدة للغنوشى، طالب رئيس حركة النهضة خلال مؤتمر عقده اليوم ونشره الموقع الرسمى له، بعمل جوازات سفر لـ"بن على" وأسرته، قائلاً: حتى لا يعيشوا مطاردين.

وأشار الغنوشى إلى أن النهضة لن تقبل بتمرير أية فصول من أى قانون ينص على مخالفة الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والحريات المثبّتة فيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365