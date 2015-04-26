جامعة المنصورة تكرم 400 من هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية

كرمت اليوم جامعة المنصورة المتميزين والمتميزات من هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، بقاعة الدكتور المهدى البسوسى بحضور الدكتورة كوثر محمود النقيبة العامة لنقابة التمريض، والدكتورة أمانى شبل عميد كلية التمريض، ومنى زعزوع عضو مجلس النقابة العامة للتمريض بمصر.

وتم خلال الحفل تكريم 400 من هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، وتم الإعلان عن أنشطة المعهد الفنى للتمريض وأنشطة كلية التمريض وأنشطة النقابة العامة، والإعلان عن زيادة الكادر بالجامعة وعلاجهم بالمجان على نفقة أماكنهم وعن حضانات لأطفال هيئة التمريض بالمستشفيات، التى يعملون بها، وكذلك المصايف والحج والعمرة.

ويأتى التكريم فى إطار حرص الجامعة على تكريم المتميزين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد وبث روح المنافسة فى سبيل خدمة المرضى، والذى يعمل على الارتقاء بالخدمة الطبية لجميع المرضى بالمستشفيات المختلفة .