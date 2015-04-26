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بالصور.. محافظ جنوب سيناء ومفيد شهاب يفتتحان ممشى دراجات بشرم الشيخ

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قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه بعض المحافظين السابقين وهم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، واللواء محمد هانى متولى، واللواء مصطفى عفيفى، واللواء عبد المنعم سعيد، وكذلك الدكتور مفيد شهاب عضو لجنة التحكيم بطابا، والوزير السابق، وكذا اللواء بحير محسن حمدى، عضو لجنة التحكيم بجولة تفقديه بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض المحافظ ما تم تحقيقه من إنجازات، وافتتح ممشى الدراجات بطريق السلام، حتى خليج نعمة، بطول 5 كم، وبتكلفة 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، كما قام المحافظ ومرافقوه بافتتاح قرية التراث البدوى، على مساحة 22 ألف متر مربع، مشروعات بدوية فقط، بالإضافة إلى مطعم بدوى، ومتحف للتراث البدوى، بالجهود الذاتية بدون تكليف الدولة أى أعباء مالية.

كما قام فودة بافتتاح برج مراقبة وحماية الطيور فى حضور اللواء ممدوح موسى، رئيس قطاع حماية الطبيعة، نائبا عن وزير البيئة، بدعم من مشروع صون الطيورالحوامة المهاجرة والممول من مرفق البيئة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والمجلس العلمى لحماية الطيور، وذلك فى إطار إعادة تأهيل منطقة بحيرات الأكسدة، بشرم الشيخ لتصبح مقصدا لسياحة مشاهدة الطيور.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمحافظون السابقون فى الباص أثناء افتتاحات بعض المشروعات بشرم الشيخ -اليوم السابع -4 -2015
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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمحافظون السابقون فى الباص أثناء افتتاحات بعض المشروعات بشرم الشيخ

الدكتور مفيد شهاب واللواء محمد هانى المحافظ الأسبق لجنوب سيناء أثناء افتتح ممشى الدراجات بشرم الشيخ -اليوم السابع -4 -2015
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الدكتور مفيد شهاب واللواء محمد هانى المحافظ الأسبق لجنوب سيناء أثناء افتتح ممشى الدراجات بشرم الشيخ

أحد السائحين يحدث مع المحافظ -اليوم السابع -4 -2015
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أحد السائحين يحدث مع المحافظ

ممشى الدراجات بشرم الشيخ -اليوم السابع -4 -2015
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ممشى الدراجات بشرم الشيخ


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