احتفالات بتقليص الحظر بالعريش وبدء تطبيقه بمناطق الشيخ زويد ورفح

واصل أهالى مدينة العريش احتفالاتهم بتقليص الحظر من الساعة الثانية عشر حتى السادسة صباحًا، وشهدت شوارع العريش التى فتحت أبوابها ليلاً بعد إغلاق استمر 6 شهور متواصلة ليلاً تعليق للزينات وإذاعة أغانى من مكبرات الصوت فى حين خرجت الأسر للتجول بالشوارع ليلاً.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى المناطق الممتدة خارج العريش ورفح والشيخ زويد بدأ فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم تطبيق حظر التجوال وسط التزام من الأهالى كما اغلقت القوات مدخل مدينة العريش الغربى .
من جانبها نشرت محافظة شمال سيناء خريطة رسمية للأهالى توضح المناطق المفروض بها حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا والمناطق التى تم تقليص الحظر بها .