احتفالات بتقليص الحظر بالعريش وبدء تطبيقه بمناطق الشيخ زويد ورفح

واصل أهالى مدينة العريش احتفالاتهم بتقليص الحظر من الساعة الثانية عشر حتى السادسة صباحًا، وشهدت شوارع العريش التى فتحت أبوابها ليلاً بعد إغلاق استمر 6 شهور متواصلة ليلاً تعليق للزينات وإذاعة أغانى من مكبرات الصوت فى حين خرجت الأسر للتجول بالشوارع ليلاً.

وفى المناطق الممتدة خارج العريش ورفح والشيخ زويد بدأ فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم تطبيق حظر التجوال وسط التزام من الأهالى كما اغلقت القوات مدخل مدينة العريش الغربى .

من جانبها نشرت محافظة شمال سيناء خريطة رسمية للأهالى توضح المناطق المفروض بها حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا والمناطق التى تم تقليص الحظر بها .