محافظ أسوان: حجم استثمارات الأوقاف بالمحافظة بلغ مليار جنيه

أعلن محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى، أن جملة استثمارات هيئة الأوقاف وصلت فى أسوان لأكثر من مليار جنيه.

وأشاد المحافظ - خلال لقائه اليوم "الأحد" مع الدكتور على الفرماوى رئيس الهيئة- بالدور البناء للهيئة فى تلبية المطالب الجماهيرية من خلال المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليًا على أرض المحافظة وأخرى جار الإعداد لانطلاقها خلال الفترة المقبلة وهو الذى يعتبر نموذجًا تنمويًا فى استثمار أصول وأموال الوقف الخيرى.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من شبكات الصرف الصحى للمرحلة الأولى من إسكان الأوقاف "بالصداقة الجديدة" بإجمالى 2760 وحدة سكنية، كما أنه تم إنهاء 60% من شبكات مياه الشرب لنفس المرحلة، كما سيبدأ العمل بعد ذلك فى مرافق المرحلة الثانية بإجمالى 2160 وحدة سكنية.

وأشار إلى أن جملة الاستثمارات فى هذا المشروع السكنى الضخم بأسوان بلغ نحو 390 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض، كما سيتم التنسيق مع الهيئة القومية للصرف الصحى ومياه الشرب لإنهاء شبكات المرافق فى أقرب وقت لسرعة تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها.