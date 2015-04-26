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زيادة الرحلات السياحية من أسبانيا وألمانيا إلى الأقصر بدءا من يونيو

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زيادة الرحلات السياحية من أسبانيا وألمانيا إلى الأقصر بدءا من يونيو زيادة الرحلات السياحية من أسبانيا وألمانيا إلى الأقصر بدءا من يونيو
قال ثروت عجمى رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر، إن المحافظة سوف تشهد زيادة فى عدد رحلات الطيران المنتظمة القادمة من أسبانيا وألمانيا، لزيارة المناطق السياحية والأثرية، بدءا من شهر يونيو القادم.

وأوضح عجمى ـ فى تصريح اليوم الأحد ـ أن الأقصر تستقبل أسبوعيا 4 رحلات من ألمانيا ورحلتين من أسبانيا، ستتم زيادتها إلى 9 رحلات ألمانية و6 رحلات أسبانية، علاوة على 4 رحلات صينية تهبط بمطار أسوان، ويتم نقل السائحين بالمراكب السياحية العائمة، مشيرا إلى أن نسبة الإشغالات السياحية بالأقصر تبلغ حاليا 20%، متوقعا ارتفاعها فى مطلع يونيو القادم.

وأرجع عجمى تلك الزيادة فى عدد الرحلات، إلى إعلان وزير السياحة خالد رامى استمرار دعم رحلات الطيران الشارتر إلى الأقصر وأسوان، موضحا أن هذه المبادرة شجعت أصحاب الشركات السياحية، وسوف تؤدى إلى زيادة عدد السائحين، وتغيير وجهة منظمى الرحلات فى الخارج من السياحة الشاطئية إلى الثقافية للاستفادة من الدعم.

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