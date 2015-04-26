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المقاولون العرب تقرر المساهمة فى إنقاذ كوبرى المنيل بالدقهلية

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المقاولون العرب تقرر المساهمة فى إنقاذ كوبرى المنيل بالدقهلية المقاولون العرب تقرر المساهمة فى إنقاذ كوبرى المنيل بالدقهلية
أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنه فور حدوث الانهيار الجزئى بكوبرى المنيل الواقع بين مدينة طلخا وبلقاس بمحافطة الدقهلية، قرر مجلس الإدارة المساهمة فى إنقاذ الكوبرى رغم عدم مشاركة الشركة فى تنفيذه قبل ذلك.

وأضاف المهندس محسن صلاح، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم إرسال أحد الأوناش للمساعدة فى رفع الثلاث سيارات التى سقطت لحظة الانهيار، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على سلامة المواطنين والدور الاجتماعى للشركة تجاه المجتمع.

وأوضح أن الشركة لم تقتصر على إرسال معدات فقط، بل أرسلت خبراء من إدارة الكبارى والاستشارات الهندسية بالشركة للوقوف عما يمكن عمله، ومحاولة تدارك حدوث انهيار الجزء المتبقى من الكوبرى.


>محافظ الدقهلية يتفقد موقع انهيار جزء من كوبرى "المنيل" بطلخا
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>بالصور.. كوارث الطرق عرض مستمر.. انقلاب 3 سيارات نقل ونجاة أتوبيس طلاب وتوقف الحركة المرورية بعد انهيار جزئى فى كوبرى المنيل بطريق المنصورة – جمصة فى الدقهلية.. والمحافظ يشكل لجنة معاينة
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