إغلاق كورنيش قنا لدخول الونش العملاق لاستئناف انتشال صندل الفوسفات

أغلقت إدارة كورنيش قنا مداخل الكورنيش أمام المواطنين لاستئناف عمليات انتشال صندل الفوسفات الغارق بنيل قنا.>وأفاد مصدر مسئول بأن إغلاق الكورنيش جاء لتسهيل عملية دخول الونش العملاق لكورنيش قنا، وبدء تركيبه للمشاركة فى أعمال انتشال المركب الغارق.

فيما واصلت القوات المسلحة عملها فى تعليم الصندل استعدادًا لانتشاله بشكل نهائى بعد أن أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أنه تم إنتشال أكثر من 90% من الفوسفات القابع فى النيل عقب غرق صندل محمل بـ500 طن من الفوسفات.

القوات المسلحة تواصل انتشال الفوسفات..وقنا تنتظر "ونش" لسحب الصندل الغارق

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