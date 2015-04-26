رئيس البرلمان الليبى يطالب قمة "آسيا– أفريقيا" برفع الحظر عن تسليح الجيش

غادر رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الأحد، بصحبة الوفد المرافق له العاصمة الإندونيسية جاكارتا، بعد حضوره قمة آسيا– أفريقيا التى تزامنت دورتها هذا العام مع الذكرى الـ60 لتأسيس القمة.

وقال شعبان بركة، الموفد الإعلامى لمجلس النواب إلى القمة، إن مراسم توديع رسمية لوفد مجلس النواب الليبى جرت فى مطار العاصمة الإندونيسية، لافتا إلى أن رئيس المجلس عقد عدة اجتماعات رفيعة مع المسئولين فى إندونيسيا.

وأوضح بركة فى تصريحاتٍ صحفية أن المستشار عقيلة صالح طالب القمة الآسيو– أفريقية بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى الذى يفرضه مجلس الأمن الدولى.

وشارك فى القمة زعماء دول آسيا وأفريقيا للاحتفال بالذكرى الستين للمؤتمر الآسيوى الأفريقى، والذى تزامن مع إحياء الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتجية.