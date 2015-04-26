عالجي حموضة المعدة في الشهر التاسع من الحمل دون أدوية

تشتكو النساء الحوامل من حرقة المعدة في الشهر التاسع وقد أعطتنا اختصاصية التغذية والتخسيس أميمة مختار طرق علاج الحموضة والوقاية منها دون اللجوء للعقاقير كالتالي:

• نامي على الجنب اليسار لتساعدي عضلة المرئ أن تبقى مغلقة.

• تناولي البطاطا الحلوة المشوية وشويها بعد وجبة الطعام، قبل الشعور بالحموضة فسوف تشعرين بعد تناولها براحة تامة طول النهار لأنها تقوم بإمتصاص الحمض قبل أن يصل إلى فم المعدة

• كلي الرمان

• قطعي الخيار وضعيه في الثلاجة قليلاُ ثم تناوليه عند الشعور بالحموضة

• تناولي الزبادي واللبن الرايب

• امتنعي عن المياه الغازية والمخللات والموالح والمقليات خصوصاً قبل النوم

• ابتعدي عن الحلويات العالية الدسم والسكر والتي ترفع المادة القلوية فى المعدة فتتسبب بحموضة عالية.

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