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عالجي حموضة المعدة في الشهر التاسع من الحمل دون أدوية

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عالجي حموضة المعدة في الشهر التاسع من الحمل دون أدوية عالجي حموضة المعدة في الشهر التاسع من الحمل دون أدوية

الأحد 26-04-2015 16:56

تشتكو النساء الحوامل من حرقة المعدة في الشهر التاسع وقد أعطتنا اختصاصية التغذية والتخسيس أميمة مختار طرق علاج الحموضة والوقاية منها دون اللجوء للعقاقير كالتالي:

• نامي على الجنب اليسار لتساعدي عضلة المرئ أن تبقى مغلقة.
• تناولي البطاطا الحلوة المشوية وشويها بعد وجبة الطعام، قبل الشعور بالحموضة فسوف تشعرين بعد تناولها براحة تامة طول النهار لأنها تقوم بإمتصاص الحمض قبل أن يصل إلى فم المعدة
• كلي الرمان
• قطعي الخيار وضعيه في الثلاجة قليلاُ ثم تناوليه عند الشعور بالحموضة
• تناولي الزبادي واللبن الرايب
• امتنعي عن المياه الغازية والمخللات والموالح والمقليات خصوصاً قبل النوم
• ابتعدي عن الحلويات العالية الدسم والسكر والتي ترفع المادة القلوية فى المعدة فتتسبب بحموضة عالية.

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