5 أحذية تجنبيها أثناء الحمل

كثير من السيدات فى فترة الحمل يقعن فى فخ تعدد أنواع الأحذية، وتظل المرأة محتارة أمام أفضل أنواع الأحذية المريحة والمناسبة لهذه الفترة التى يصبح فيها ثقل الحمل كبيرا على المفاصل والعظام والعمود الفقرى، وتنصح ياسمين علاء أخصائية النساء والتوليد بتجنب أنواع ضارة من الأحذية، فهى تضر بالحمل وبسلامة العمود الفقرى والقدمين.

الكعب العالى.. وتؤكد أن الكعب العالى يضر بحالة العمود الفقرى، مسببا آلام أسفل الظهر للحامل، ويقلل من راحتها فى أثناء السير، ويزيد آلام الكعبين، وقد لا تتحكم فى توازنه أثناء الحمل فتتعرض لإصابات أو إجهاض.

الحذاء الضيق.. مع انتفاخ قدميك أثناء الحمل كعرض طبيعى، لا يصح ارتداؤك الحذاء الضيف، لإمكانية تسببه فى قرح بالقدم، وبطء سريان الدم، وآلام مبرحة، مع شعورك بالضيق دون اكتشاف السبب.

الحذاء الرقيق.. هذا الحذاء الذى يعد "نعله" ملتصقا بالأرض، بحيث تشعرين بمنحنياتها فى باطن قدمك، خطر ويسبب لك عدم الراحة ولكعبك آلاما مبرحة وثقل بطنك تزيد المشكلة، كما يقلل من سهولة السير والحركة، ويشعر بآلام فى أسفل الأصابع، فاختارى الكعب السميك دون مبالغة، والطرى اللين.

الحذاء المقفول.. وهو أشدهم خطورة، لزيادة تعرق القدمين، وصعوبة ارتدائه، كما أنه كاتم للقدمين ويسبب الضيف للحامل ولتدفق الدم.

الحذاء الملىء بالألغاز: لا ترتدى حذاء يحتاج الكثير من الجهد لارتدائه، بالكثير من الأربطة أو له طريقة خاصة، بل اعتمدى على البالارينا العادية الطبية.