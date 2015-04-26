للرجل.. لو سنك فوق الـ35 وأعزب.. إزاى تحافظ على قدرتك الجنسية؟

فى بعض الأحيان قد يتأخر الرجل فى سن الزواج، نتيجة لبعض الظروف الحياتية، ومن الممكن أن يؤثر ذلك على قدرته الإنجابية، وفى هذا السياق، يقول الدكتور محمد إمبابى إستشارى أمراض الذكورة والعقم، إن هناك بعض الأمراض التى من الممكن أن تصيب الرجل بشكل مؤقت، وذلك عند تأخره فى سن الزواج.

ويتابع د. محمد، أن هناك بعض الرجال الذين يتزوجون فى سن ما بين من 35 حتى 45، وهذا الرجل قد يواجه مشاكل فى القدرة الجنسية سواء سرعة القذف أو ضعف فى القدرة الجنسية.

ويؤكد استشارى أمراض الذكورة والعقم، أن الرجال بداية من سن الـ35 يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسمنة، وتزداد فرصة الإصابة بهذه الأمراض بوجود العامل الوراثى، مما يؤثر على القدرة الجنسية ويسبب الضعف الجنسى.

ويوصى د. محمد إمبابى الرجل للاستمتاع بقدرة جنسية جيدة، بضرورة الفحص الدورى وتجنب الغصابة بالضغط والسكر وأمراض القلب، وممارسة الرياضة والمحافظة على الوزن وتناول الأكل الصحى الخالى من الدهون.