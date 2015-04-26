رويترز : بوتين يضرب مثال لـ”جنتل مان”

قدم الرئيس الروسي بوتين مثالا على الرجل الـ”جنتلمان” أثناء لقائه بموسكو مؤخرا نظيرته الأرجنتينية، حيث قام بنفسه بأملاء كأس الرئيسة كريستينا كيرشنير بالماء.

هذه الزيارة هي الثالثة لكريستينا كيرشنير إلى روسيا بعد تنصيبها رئيسة للأرجنتين، مما عمل على تشكل علاقات احترام ودية بينها وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت رويترز بأن؛ مستخدمو الإنترنت والإعلاميون لاحظوا حركة للرئيس الروسي عرضها أثناء منتدى البلدان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ الذي جرى في الصين في نوفمبرالماضي، حينما وضع بوتين بطانية على كتفي السيدة الصينية الأولى أثناء مشاهدة الألعاب النارية في مساء متأخر بارد.

كان هناك لقاء آخر لفت أنظار الكثيرين إلى السلوك القويم والفطن للرئيس الروسي، وهو لقاء ثلاثي بين الرئيسين الروسي بوتين والفرنسي هولاند ومستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل جرى بموسكو في فبراير الماضي. لاحظ مستخدمو الإنترنت كيف أن بوتين تصرف تصرفا ينم عن دماثة الخلق، حيث جلس في مقعده إلى الطاولة بعد أن جلست انجيلا ميركل في مكانها، بينما لم ينتظر الرئيس الفرنسي جلوس ميركل وجلس في مقعده هو الأول.