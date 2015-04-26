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جنايات شبين الكوم تؤجل قضية «مذبحة الكتامية» بالمنوفية لجلسة 17 مايو المقبل

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جنايات شبين الكوم تؤجل قضية «مذبحة الكتامية» بالمنوفية لجلسة 17 مايو المقبل جنايات شبين الكوم تؤجل قضية «مذبحة الكتامية» بالمنوفية لجلسة 17 مايو المقبل

محكمة

قرر المستشار محمد بدر رئيس دائرة جنيات الأحداث بمحكمة شبين الكوم تأجيل قضية مذبحة الكتامية المتهم فيها الطفل أحمد أشرف زيان بقتل أبيه وعمه وجدته لجلسة 17 مايو المقبل لسماع أقوال كبير خبراء الطب الشرعى ومناقشة طلبات الدفاع.

وكشف الطفل المتهم عن مفاجآت خلال  الجلسة اليوم حيث أكد الطفل أنه فوجىء بتوجيه إتهامه بإرتكاب المذبحة رغم أنه أدلى بشهادته انه رأى افراد من عائلة والدته فى مسرح الجريمة وقت ارتكاب الواقعة إلا أن ضباط بإدارة البحث الجنائى أجبره على الإعتراف بالجريمة بالتعذيب قائلا ” أنا اعترفت على نفسي عشان أخلص من التعذيب اللى كنت بتعرض له”.

يذكر أن مباحث مديرية أمن المنوفية كشفت أن مرتكب مذبحة الكتامية هو الطفل أحمد أشرف زيان الطالب بالمرحلة الإعدادية هو وحده من قتل أبوه وجدته وعمه معليين ذلك بسوء معاملتهم له وأعترف الطفل بالجريمة وظل ثابت على أقوله حتى عدل عنها  أمام قاضى المعارضات ووكيل نيابة الباجور قائلا  ” أنا ماقتلتش أبويا وجدتى وعمى، وأمى تعرف الجناة الحقيقيين”.

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