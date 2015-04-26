10 حوادث داخل مترو الأنفاق منذ افتتاحه عام 87 .. أخطرها هبوط أرضي بخط حلوان

كتب | محمد سويلم

لم تكن حادثة اصطدام قطار الخط الثالث بمترو الأنفاق اليوم هي الأولى من نوعها ، بل سبق أن وقعت 10 حوادث داخل مترو الأنفاق وذلك منذ افتتاحه عام 87 .

ومترو أنفاق القاهرة يعد أحد أهم وسائل المواصلات في القاهرة، وتتحرك جميع قطارات المترو بطاقة التيار الكهربائي الذي يصلها من محطة الضغط العالي في طرة وتغذي المسافة من حلوان حتى رمسيس وهناك محطة أخرى في رمسيس تغذي الخط الأول بالكامل من حلوان إلى المرج, وهناك محطات تحويل احتياطية في كل محطة تعمل أوتوماتيكيا في حالة انقطاع التيار ،وفي حالة الطوارئ تستخدم بطاريات تكفي لمدة ساعتين.

وتم افتتاح الخط الأول بعد الانتهاء من ربط أحد خطوط السكك الحديدية السطحية الموجودة بالفعل والممتد من ميدان باب اللوق (عابدين) وحتي حلوان ضاحية جنوبية بالقاهرة وبين خط حديدي آخر ممتد من ميدان رمسيس وحتي المرج وذلك عن طريق حفر نفق يربط بينهما لتفادي التخطبط العام للشوارع بمنطقة وسط القاهرة .

وتم تنفيذ الخط الأول على ثلاث مراحل:

> المرحلة الأولى: رمسيس – حلوان وتم افتتاحها في عام 1987 بطول قدره 29 كم.

> المرحلة الثانية: رمسيس – المرج وتم افتتاحها في عام 1989 بطول قدره 14 كم.

> المرحلة الثالثة: استكمال الجزء الشمالي من الخط الأول وتم افتتاحها في عام 1999 بطول قدره 1,3 كم.

فى ديسمبر 2010 ، وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة على إقامة الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبري، حيث استوفى الاشتراطات البيئية اللازمة للحفاظ على البيئة وسيبدأ الخط من حي الهرم ليمتد إلى مدخل مدينة 6 أكتوبر عند تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات ويبلغ طول المرحلة الأولى منه17.2 كيلومترا وعدد المحطات 15 محطة كما سيتم ربطه بالخط الأول في محطة الملك الصالح، وربطه بالخط الثاني في محطة الجيزة.

وستبدأ المرحلة الأولى من الخط الرابع فتبدأ غربا من الملك الصالح ثم محطة الجيزة ويسير نفقيا حتى محطة المتحف الجديد، ثم يسير سطحيا في 3 محطات هي مساكن ميدان الرماية، ثم حدائق الأهرام، والمحطة الأخيرة عند تقاطع الطريق الدائرى مع الواحات قبل مدينة دريم لاند، أما المرحلة الثانية من الخط الرابع فتبدأ شرقا من الملك الصالح مرورا بالقلعة والقاهرة الإسلامية ومدينة نصر وانتهاء بزهراء مدينة نصر.

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والمرحلة الثالثة تمتد من الملك الصالح إلى ميدان السواح والخصوص وميدان المطرية ، والخط الرابع للمترو يمتد إلى الطريق الدائرى ومدخل “6 أكتوبر.

تشير الدراسات التي أعدتها وكالة جايكا أن الخط الرابع يتكلف 15 مليار جنيه وسيبدأ العمل به قبل منتصف 2012 ومن المخطط الانتهاء منه في 2019 لكن جاري دراسة تقليل المدة .

وتتزايد في الآونة الأخيرة، حوادث النقل بشكل كبير منها ما يحدث في قطارات السكة الحديد أو قطارات مترو الأنفاق، وكثير منها ما يقع على الطريق تاركًا خلفه ملامح واسعة من الدمار والخسائر المادية والبشرية على حد سواء .

وتشهد محطات المترو ازدحاما ، حيث ينقل المترو ما يقرب من 3.6 مليون راكب يوميًا ، وعلى الرغم من ذلك فإن حوادث قطارات مترو الأنفاق علي مدار تاريخها في مصر تعتبر نادره، فاول حادث للمترو كان بالخط الاول “حلوان – المرج” في عام 2007 اي بعد انشاءه بحوالي 24 عامًا، وذلك بعد اصطدام القطار برصيف محطه حلوان .

في 22 أكتوبر 2008 كان الحادث المؤسف الذي راحت ضحيته هالة رجب حسن حيث لقيت مصرعها تحت عجلات المترو في الثامنة مساء عند نزولها من العربة – المخصصة للسيدات – حيث أغلق السائق الباب علي قدميها وتحرك لاستكمال رحلة الموت ليسحبها من علي القضبان مسافة 15 مترا وتمر علي جسدها عربتان هذا وقد حاول الركاب باستخدام فرملة الطوارئ ليتوقف المترو وتفتح الأبواب.. ولكن كالعادة المترو لم يتوقف والأبواب لم تفتح والسبب هو أن أجهزة الصيانة والأمان بالمترو خردة ولا تعمل.

وفي واقعة طريفة في أكتوبر 2010 ؛ فوجئ ركاب المترو المتجه من المرج لحلوان بين محطتي ثكنات المعادي وطرة البلد بسقوط طفاية الحريق الخاصة بالعربة الرابعة – المخصصة للسيدات – الأمر الذي ظهر للبعض بأن الصوت الصادر عن السقوط هو انفجار في العربة وتصوروا أن التراب الكثيف الناتج عن ذلك هو دخان فانفجر صراخ الراكبات وأسرعن إلي آخر العربة لكسر بلف الطوارئ لفتح الأبواب تلقائيا في مثل هذه الظروف الغريب في الأمر أن الأبواب لم تفتح بعد كسر البلف إلي أن وصل المترو للمحطة التالية – طرة البلد – ليكتشف الركاب أن ما حدث هو سقوط للطفاية وليس حريقا .

والحادث الخاص باندلاع حريق في السابعة صباح السبت 6 نوفمبر2010، بغرفة الكهرباء الخاصة بإشارات مرور المترو بمحطة المرج القديمة مما أدي لتوقف الحركة بالكامل في الاتجاهين، بالإضافة للفزع الذي سيطر علي الركاب وسكان المنطقة .

وفي 19 نوفمبر 2010 وقع هبوط أرضي بلغ عمقه ثلاثة أمتار وعرضه 4 أمتار، بين محطتي المعادي وثكنات المعادي بالخط الأول المرج – حلوان بسبب أعمال حفر تحت القضبان لتركيب ماسورة مياه أسفل تلك المنطقة الأمر الذي أدي لتوقف حركة القطارات وحدوث شلل مروري وتكدس آلاف المواطنين علي أرصفة المحطات وسادت حالة من الارتباك والتذمر بين الركاب لمدة أيام لحين إصلاح العطل ، وفي نفس الأسبوع تعطل أحد القطارات القادم من الجيزة باتجاه شبرا بعد خروجه من محطة الشهداء حاليا وقبل وصوله لمحطة مسرة بمسافة قصيرة فوجئ الركاب بانقطاع التيار الكهربائي عن جميع العربات، الأمر الذي اضطرهم لكسر الأبواب والخروج والسير علي القضبان حتي محطة مسرة ليفاجأوا بأن المترو خلفهم مما تسبب في حالة هلع شديد وفزع للركاب .

وايضا الحادث المأساوى فى يوم الأربعاء، الموافق 7 نوفمبر 2012 ، حيث أطاح مترو الأنفاق بطالب وزميلته وشرطى، ليحول جثثهم إلى أشلاء بمنطقة طرة، وسط ذهول المواطنين وركاب المترو.

ووقع صباح الخميس الموافق 13 نوفمبر2014 حادث أخر داخل قطار 108 ، بالقرب من محطة حدائق حلمية الزيتون، وحدائق الزيتون، بالخط الأول المرج- حلوان، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب.

واليوم بعد حادث خروج مترو العباسية في الخط الثالث الذي لم يمر على إنشاءه سوى 4 سنوات فقط. قطارات الخط الثالث، منذ افتتاحها بالسادس من أكتوبر 2011، وهي تتمتع بصيانة وعناية فائقة سواء من ناحية الصيانة الدورية أو حتى عناصر الأمن المتواجدين بها، بالإضافة إلى قلة الكثافة الركاب، وهذا عكس ما يوجد تمامًا في الخطوط الآخر والتي مر عليها أكثر من 25 سنة. الخط الثالث، من المترو يبدأ من محطة العتبة وحتى مصر الجديدة حتى الآن، إلا أنه من المقرر أن يكتمل إنشاءه ليمتد من العبور مرورًا بالسلام الحرفيين مطار القاهرة الدولي، حتى ينقسم إلى شقين أحدهما يصل إلى إمبابة ثم بشتيل والآخر يصل إلى بولاق. ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الثاني في محطة جامعة القاهرة، يبلغ طول الخط الثالث حوالي 30 كيلومترًا، والذي تم وضع حجر أساسه في يوليو 2007، وافتتح في 6 أكتوبر 2011، ولكن تم تشغيل المرحلة الأولى منه العتبة ـ العباسية في 21 فبراير 2012 وتم تشغيل المرحلة الثانية منه المعرض ـ الأهرام 7 مايو 2014.