غدًا.. شيخ الأزهر يصل الإمارات للمشاركة في منتدى تعزيز السلم

يصل صباح غد الإثنين، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفد أزهري رفيع المستوى يضمُّ كلاًّ مِن: الدكتور حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس حكماء المسلمين، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، والدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من منتدى تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، حيث يلقي فضيلة الإمام الأكبر كلمة افتتاح المنتدى، الذي سينعقد في أبو ظبي، الثلاثاء المقبل، ويستمر لمدة يومين، بحضور 350 عالمًا إسلاميًّا من مختلف أنحاء العالم.

وكان الإمام الأكبر قد تلقي دعوة لحضور المنتدى من سمو الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، راعي منتدى تعزيز السلم، كما تلقي أيضاً دعوة من فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس المنتدى.

ومن المقرر أن ينعقد برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الاجتماع الرابع لمجلس حكماء المسلمين والذي سينعقد بأبو ظبي، مساء يوم التاسع والعشرين من أبريل الجاري، لمناقشة تطورات الأوضاع بالمنطقة وبحث الأوضاع باليمن.