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محكمة سعودية تقضي بسجن مواطن 13 عاما بعد مبايعته للبغدادي

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محكمة سعودية تقضي بسجن مواطن 13 عاما بعد مبايعته للبغدادي محكمة سعودية تقضي بسجن مواطن 13 عاما بعد مبايعته للبغدادي

محكمة سعودية تقضي بسجن مواطن 13 عاما بعد مبايعته للبغدادي

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض بسجن مواطن 13 عاما بعد إدانته باتباع المنهج التكفيري من خلال تكفيره حكومة المملكة ومبايعته أمير التنظيم أبو بكر البغدادي.

وجاء في الحكم  الأحد 26 أبريل، أن المتهم سافر إلى تركيا ليدخل سوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك، متابعة أنه انضم لإحدى الجماعات المسلحة وتدرب معها ونشر مجموعة من التغريدات التي تمجد “داعش” وتعاطي المخدرات.

وقررت المحكمة ابتدائيا بإقامة الحد بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر، وتعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة 13 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.

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