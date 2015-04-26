إيناس عبد الدايم : تكريم الأوبرا فى فعالياتها لـ “الأبنودى” تكريم للوجدان المصرى

أكدت د. ايناس عبد الدايم ان حرص دار الأاوبرا التى ترأسها على تكريم أسم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى من خلال العديد من فاعلياتها ،هو فى حد ذاته تكريم للابداع المصرى،ولشعب ساهم شاعرنا الكبير فى تشكيل وجدانه،وان يكون صوته بأفراحه واحزانه.

> وقالت .ولهذا نستعد حاليا لتقديم إحتفالية كبرى يتم التجهيز لها فنيا بعناية تليق بتاريخ وقيمة الابنودى ،مؤكدة ان الدورة القادمة الـ 24 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتى تقام فى نوفمبر المقبل ستحمل اسم الابنودى ومهداه الى روحه تقديرا لما قدمه للوطن وباعتباره رمزاً وضميراً للامة العربية .

وقالت إيناس هناك ايضا الحفل الذى أقيم فى الثامنة مساء الاحد 26 ابريل على المسرح الكبير ،وأحيته الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى،حمل عنوان ” وداعاً الخال ” ، وقدمت مجموعة من كلماته واشعاره المغناه التى تعاون فيها مع كبار الملحنين والمطربين ،ومنها اسمرانى اللون ، احضان الحبايب ، سيبولى قلبى وارحلوا والتوبة، بالاضافة الى عدداً من اشهر اغانى الموسيقى العربية منها كعب الغزال ، الحنة ، طاير يا هوا ، زى العسل ، سلم على ، يابو الطاقية الشبيكة ، فوق الشوك ، دارى العيون ، نبتدى منين الحكاية ، وموسيقى بهية وزينة .. اداء محمد محفوظ ، عفاف رضا ، احمد سعيد ، هند ، ياسمين على ، خالد عبد الغفار ، منار ، اشرف وليد ، غادة ادم ، احمد عفت ، وامجد العطافى .