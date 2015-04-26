بالفيديو .. مطعم يوصل الطلبات بطائرة هليكوبتر في دبي

فاجأت سلسلة مطاعم شهيرة في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة رواد شاطئ الطائرة الورقية (Kate Beach) في دبي بتوصيل 3000 ساندويش من الدجاج المقرمش للسياح الموجودين على الشاطئ بواسطة طائرة هليكوبتر تحمل وعاء كبير يشبه الناقلة محمل بآلاف السندويشات .

وبدأت الطائرة بتوزيع الوجبات على الناس عن طريق فريق توصيل الطلبات الذي كان متواجداً بين الناس، لاقت هذه الفكرة استحباب الجميع فقد كانت مفاجأة جديدة ومذهلة خاصة عندما رأى الناس وعاء الـ KFC يحط على الأرض وكأنه مشهد من أحد مشاهد أفلام هوليوود، حيث أرادت الشركة أن تؤكد على قدرتها في توصيل طلبات زبائنها أين ماكانوا من خلال هذه الحيلة أو المقلب الطريف .