"المؤبد" لعامل قتل شخصاً بشفرة حلاقة

أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، حكم محكمة أول درجة، بالسجن المؤبد لعامل أدين بقتل صاحب محل هواتف متحركة نحراً بواسطة شفرة حلاقة، وسرقة مبالغ مالية، في وقت خفضت فيه عقوبة سجن آخر اشترك معه في الجريمة من 10 سنوات إلى سبع.

كما أيدت المحكمة حكم سابقتها، بمعاقبة «شريك» المقتول، لاشتراكه بالجريمة مدة خمس سنوات فيما برأت آخر من التهمة الموجهة إليه،، فيما قضت بإبعاد المدانين جميعا عن الدولة بعد قضاء مدة عقوباتهم.

وقالت النيابة العامة، إن المدانين بالقتل، وهما الأول والثاني، سرقا من خزنة المحل الذي قتلا صاحبه مبلغ نحو 140 ألف درهم، و14 ألف دولار.

وكانت الشرطة تلقت بلاغاً من أحد العمال يفيد بوجود جثة المجني عليه داخل الشقة التي يقطنونها، وأن الضحية كان برفقة المتهم الرئيس قبل مقتله، مشيرة إلى ان عمليات البحث والتحري خلصت إلى تورط «الشريك» في محاولة تهريب الجناة من الدولة، قبل إلقاء القبض عليهم ولكنها ألقت القبض عليهم وبحوزتهم المبالغ المالية المذكورة.

وادعى المتهم الأول وهو العامل، أن المقتول، شتمه بألفاظ نابية لأنه باع هاتفاً نقالاً لأحد الزبائن دون ان يدفع ثمنه، وأنه اعتدى عليه بواسطة «موس حلاقة»، الا انه انتزعه من يده، ثم نحره به، فأرداه قتيلاً.