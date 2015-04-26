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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يطالب “الدراويش”بالفوز في المبارايات لإسعاد الجماهير

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يطالب “الدراويش”بالفوز في المبارايات لإسعاد الجماهير بالصور.. محافظ الإسماعيلية يطالب “الدراويش”بالفوز في المبارايات لإسعاد الجماهير

محافظ الإسماعيلية

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بزيارة خاصة للنادى الإسماعيلى لكرة القادم والتى عقد خلالها مؤتمرا موسعا بحضور محمد أبو السعود رئيس مجلس الادارة وبديع أبو على وأحمد عبد الحليم عضوا المجلس وفتحى بلبل االمدير التنفيذى للنادى والكابتن طارق يحيى المدير الفنى وأشرف خضر ومحمد معاطى وأحمد صالح أعضاء الجهاز الفنى للفريق وفى حضور جميع اللاعبين .

وأكد محافظ الاسماعيلية على أنه حريص كل الحرص على دعم ومساندة النادى ومؤازرته فى كافة الأحوال تقديرا لأسم وتاريخ النادى العريق وعشق جماهير وشعب الاسماعيلية كاملة للنادى والملايين من محبيه.

وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهودهم فى الملاعب خلال المبارايات القادمة والمتبقية فى مسابقة الدوري العام مؤكدا للاعبين أنه لابد من الأخذ فى الإعتبار أنهم بما يحققوه من فوز وانتصارات يسعدون الملايين وبما ينعكس على الوضع العام فى الشارع الإسماعيلى وأنه لابد أن يضعوا فى إعتبارهم أنهم يؤدون فى الملاعب وخلفهم حشود جماهيرية وشعبية عريضة تنتظر بشغف هذا الانتصار علاوة على الحفاظ على أسم النادى العريق وتاريخه المشرف فى كرة القدم على المستويين المحلى والعالمى.

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