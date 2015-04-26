أخبار محافظات مصر.. ضبط "مستريح" جديد بدمياط استولى على مليون و700 ألف

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الأحد، أبرزها إلقاء رجال مباحث الأموال العامة بدمياط، بقيادة المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث الأموال العامة، القبض على "أيمن.أ.م" مقيم بقرية التوفيقية مركز كفر سعد، بعد تعدد البلاغات المقدمة ضده باستيلائه على مبالغ مالية كبيرة.

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، إن هناك 23 مليون مواطن بمحافظات مصر غير قادرين، وهناك محاولات لإدراجهم داخل برنامج الرعاية الصحية.

وانتقل فريق من نيابة الإبراهيمية بالشرقية، اليوم، برئاسة أمير سويلم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هانى تاج الدين، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، لمستشفى الإبراهيمية العام لسماع سؤال المصابين.

وكشفت التحقيقات التى باشرها كل من عبد العزيز موسى وبيتر إدمون، وكلاء نيابة الإبراهيمية، أن المرضى أكدوا لهم أنهم يوم الخميس الماضى تناولوا وجبة العشاء وبعد تناول كوب من الشاى شعروا بأعراض قىء وإسهال شديدة ونزلات معوية.

وأفادت مصادر قبلية بمنطقة جنوب رفح، بأن مسلحين أطلقوا النار على أحد الأهالى بقرية البرث جنوب رفح، ولاذوا بالفرار، وسبقه اختطاف شخص آخر من القرية.

وإلى موجز أخبار محافظات مصر..

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