ضبط ممثلة مغمورة فى أحضان ثرى عربى داخل فندق شهير بالقاهرة

تمكن رجال مباحث الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مصطفى سلامة، وإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، من ضبط "آمال.ح" ممثلة مغمورة متلبسة بممارسة الدعارة، مع ثرى عربى داخل فندق شهير بالقاهرة.

كانت البداية بورود معلومات إلى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب شرطة السياحة بدخول فتاة ترتدى ثيابًا مثيرة إلى أحد الفنادق الشهيرة وصعدت إلى غرفة خليجى الجنسية.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن المقدم أيمن حسن والرائد هيثم صقر رجال مباحث الآداب من ضبط المتهمة وبفحصها تبين أنها مسجلة آداب وسبق اتهامها فى القضية رقم 9540 لسنة 2006 والقضية 6333 لسنة 2000 "ممارسة دعارة" كما تبين أنها متزوجة ولديها أطفال واشتركت بالتمثيل فى أعمال غنائية وسينمائية وتليفزيونية.

بمناقشتها اعترفت المتهمة باعتيادها ممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب وأنها مارست الجنس قبل ضبطها اليوم مع أحد نزلاء فندق خمس نجوم مقابل 1000 جنيه فأمر العميد يحيى مرزوق بتحرير محضر لها، وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.

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