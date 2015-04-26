منتخب مطروح للمدارس يحقق المركز الثانى فى بطولة بيبسى

حقق منتخب محافظة مطروح للمدارس، المركز الثانى على مستوى الجمهورية، فى بطولة دورى بيبسى للمدارس 2014/2015 وكشف الدورى عن مواهب طلاب مدارس مطروح، فى كرة القدم، مما دفع الأندية للسعى لضم 4 لاعبين، من المنتخب لفرقها، وبعد صعود منتخب مدارس مطروح، للمباراة النهائية، ولقاء منتخب محافظة الجيزة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابي، بهدف لكل منهما، والاحتكام للضربات الترجيحية، ليفوز منتخب محافظة الجيزة بالدورى، ويأتى منتخب مطروح فى المركز الثانى .

أكد فتحى عبد السميع، المسئول عن منتخب محافظة مطروح للمدارس ومدير مدرسة برانى الثانوية، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بأنه يهدى كاس المركز الثاني، إلى اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، وذلك بعد فوز المنتخب على منتخبات محافظات لها باع كبير فى كرة القدم، والصول للمباراة النهائية.

وأضاف مسئول المنتخب، بان أندية نجوم المستقبل و سموحة قدمت عروض مبدئية، لضم 3 لاعبين وحارس مرمى منتخب محافظة مطروح، بعد أن ظهرت مواهب أبناء مطروح وفرضت نفسها على دورى بيبسى للمدارس الذى أقيم تحت رعاية وزير التربية والتعليم.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بانه فخور بهذه المواهب الواعدة فى كرة القدم، والتى ساهمت برفع اسم محافظة مطروح، فى دورى بيبسى هذا العام، ليعرف الجميع بان المحافظة مليئة بالمواهب فى كرة القدم، بالإضافة الى وجود شباب من المحافظة حصلوا على بطولة الجمهورية، فى لعبة الكاراتيه مرات عديدة، وحصلوا على ميداليات ذهبية فى بطولات على مستوى أفريقيا والعرب والعالم.

وأشار المحافظ إلى أنه يولى اهتماماً بالرياضة والرياضيين، ورعاية الموهوبين فى مختلف المجالات، ليكونوا عناصر جيدة يقتدى بها بين الشباب، وتكون محافظة مطروح فى مقدمه المحافظات.

- بالصور.. محافظ مطروح يكرم طلاب المدرستين الفائزتين بمسابقة أوائل الطلبة

>

- محافظ مطروح يصدق على إنشاء أول حمام سباحة أولمبى بالنادى الاجتماعى

>

>